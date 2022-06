Quando la semplicità è tutto: l'eleganza di una villa in California

Come possiamo vedere, i toni scelti per l’arredo di questo ambiente vanno dal bianco al grigio, passando per un rosso brillante. Le pareti, le sedute e il soffitto, nelle sue diverse angolazioni, riflettono la luce che entra dalla grande porta finestra a lato. Il pavimento è rivestito con un legno chiaro, perfetto per far risaltare il resto dei toni, mentre il colore rosso spicca da alcuni elementi selezionati, come il mobile basso, i cuscini e lo specchio all’ingresso.