Un appartamento minimalista dal cuore caldo!

Così come per la zona giorno anche la zona notte. Lo spazio è ampio e luminoso, non dimentichiamoci che l’intera superficie dell’appartamento misura 210 mq! Il legno chiaro del parquet sembra proseguire anche dietro il letto fino a costituirne la testata e i comodini. Il resto, sommier, tappeto e pareti, sfoggiano un incantevole bianco, per una continuità cromatica che caratterizza tutta la casa. Alla destra dell’immagine, notiamo che la stanza prosegue con altri ambienti, e notiamo anche la presenza di un elemento unico nel suo genere che caratterizza la stanza. Si tratta di una parete specchiata che, oltre a dividere gli ambienti proprio come un pannello, serve anche ad aumentare la profondità dello spazio.

