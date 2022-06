Una vera rivoluzione in una piccola cucina

Attraverso i nostri libri delle idee vi abbiamo più volte dimostrato come una casa può essere bella e confortevole non solo quando dispone di una vasta superficie in cui perdersi, ambienti enormi e spazi aperti, ma che può essere altrettanto pratica e funzionale se al suo interno si sviluppa una metratura più contenuta. Avere poco spazio a disposizione, infatti, non equivale a non averne affatto, così la valenza dell’ambiente ricreato dipende solo ed esclusivamente da come lo spazio stesso viene sfruttato.

Ne è un chiaro esempio la cucina che stiamo per presentarvi, la cui trasformazione è opera dello studio di Interior Design Parisdinterieur. Parisdinterieur è stato fondato da Aurore Pannier, un architetto e interior design di Parigi, con l’obiettivo di offrire soluzioni mirate e personalizzate soprattutto per ambienti piccoli, poco illuminati o che necessitano di una nuovo look.