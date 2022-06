Muffa in bagno? Ecco come prevenirla!

Per la sala da bagno è necessario impermeabilizzare il pavimento, e quindi sistemare una copertura con materiali impermeabili prima del rivestimento con le mattonelle. Spesso per praticità e per velocità di messa in opera, vengono utilizzati materiali di costruzione sensibili all'acqua, come il gesso, il cartongesso o il legno, che possono essere danneggiati creando cosi danni alle strutture, e causando la comparsa di macchie di umidità. E' bene utilizzare anche materiali impermeabili, come il silicone, per il fissaggio dei punti di giuntura.