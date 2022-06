Il lusso è di casa

L'architettura fa molto, pensa ed sviluppa spazi che poi andranno riempiti di vita. Ma anche l'interior design non va sottovalutato: l'arredamento deve seguire la linea giusta per non scontarsi contro lo stile architettonico ed i gusti e le abitudini degli abitanti della casa. È sempre difficile trovare il giusto equilibrio, perché solo un falso movimento può rovinare tutto. Non è il caso di Studio G, professionisti dell'interior design con sede ad Arezzo, che fanno del gusto toscano, per quanto riguarda l'arte e l'arredo, il loro segno distintivo, la loro impronta.