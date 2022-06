Lo chalet sulla montagna incantata

Ciò che caratterizza l’intero chalet è sicuramente la presenza del legno nella sua variante chiara. Ovunque il nostro sguardo si diriga potrà ammirare solo questo tipo di legno. Il soffitto, il pavimento e persino le pareti, tutto indica una particolare ed insolita continuità cromatica e strutturale.

Il salone, è il primo ambiente che si incontra entrando dal suggestivo ingresso. Un confortevole divano dal tono scuro spicca per contrasto. Ai suoi piedi un originale tavolino industriale con la struttura in ferro e il piano in legno ci lascia intuire l’impronta di design che caratterizza l’abitazione.