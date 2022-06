La cucina con penisola. Per armonizzare la casa

In geografia una penisola è un territorio che si protende verso il mare ed è collegato al continente solo da un lato. La penisola in cucina, in maniera simile, si protende verso l’ambiente circostante della casa, individuandone e definendone l’organizzazione. Come un promontorio che protegge un golfo, collega gli spazi dedicati alla preparazione dei cibi con quelli conviviali. La penisola integra, così, i piani dedicati alla preparazione e alla cottura con quelli che invece sono capaci di diventare veri e propri tavoli da pranzo. La cucina con penisola rappresenta per queste ragioni una soluzione allo stesso tempo intima e aperta, di separazione e raccordo, capace di armonizzare e integrare ambienti diversi della casa.

In questo libro delle idee homify vi presenta diversi esempi di cucina con penisola, originali e creativi, differenti per stili, materiali e disegni. Accompagnateci in questo breve viaggio.