Il prima e il dopo di una ristrutturazione vincente

L’appartamento, soprannominato Maison Fleury per via del motivo floreale ricorrente nell’arredo, prima appariva trasandato e soprattutto dato. Gli anni ‘70 erano ancora tristemente presenti, e il tristemente si riverisce all’incuria che caratterizzava il suo arredamento dell’epoca.

Il salone, un’ampia sala bigia con il pavimento in marmo, accoglieva due poltrone rivestite con un tessuto a trama floreale in contrasto, in più coperto da un lenzuolo un grande divano abbinato. Alla parete un’antica cristalliera appesantisce l’atmosfera. Stipate nel tedio del dimenticatoio due sedute antiche, una in un velluto color porpora l’altra nella tinta di un verde sottobosco.