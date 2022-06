La Villa Che Ogni Italiano Vorrebbe

Il sogno, la speranza in un futuro migliore, un obiettivo da portare avanti, qualcosa da conseguire di qui a breve, forse irraggiungibile, forse possibile. A noi di homify piace essere positivi e per questo oggi vogliamo mostrarvi qualcosa d'incantevole a cui molti potrebbero aspirare: niente di eccessivamente lussuoso, ma i giusti spazi da condividere con la propria famiglia, una come ce ne sono tante in Italia, persone tutte casa, scuola, lavoro e weekend libero, perché vivere significa anche questo.

Questa villa ideata dallo Studio Aica Progetti si trova in provincia di Parma e s'inserisce in un incantevole area agricola, caratterizzata da un paesaggio collinare. L'intervento è stato così strutturato in modo da lasciare intatta l'omogeneità di questa zona nel cuore dell'Emilia Romagna.