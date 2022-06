La formula moderna: tutto in uno

I cubi di legno, diversissimi tra di loro, danno anche forma alla cucina del monolocale, creando un insieme eclettico e molto particolare che si adatta perfettamente al tutto. Inoltre, come in tutta la casa, questa cucina possiede alcuni dettagli in cui possiamo apprezzare l'uso di materiali antichi, come lampada realizzato con tubi di rame, o le piastrelle antiche per il muro. Sicuramente un valore aggiunto a livello di estetica, ma anche a livello finanziario, visto il notevole risparmio sui costi di arredamento!