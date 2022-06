Cameretta per neonato: un piccolo nido di gioia!

Sorrisi, lacrime di gioia, abbracci. Queste sono le prime reazioni che, quasi sempre, seguono alla scoperta che in famiglia sta per arrivare un piccolo membro in più. Dopo i primi momenti di felicità e stupore, dopo i dubbi e le preoccupazioni, arriva poi, a partire più o meno dal settimo mese, il momento di iniziare a dedicarsi alle questioni pratiche necessarie per accogliere in casa la nuova vita in arrivo. Giunge quindi il momento importantissimo di allestire la cameretta del neonato. Come affermano molti psicologi, arredare la cameretta per il neonato non è solo un lavoro necessario prima dell'arrivo del bebè ma è anche e soprattutto un modo che la futura mamma e il futuro papà hanno per prepararsi psicologicamente all'arrivo del bambino. Una cameretta per neonato diventa così un vero nido di gioia già prima dell'arrivo del piccolo, un luogo che i genitori possono riempire di attenzioni e di amore in vista della gioia che darà loro l'arrivo di colui che in quella cameretta dovrà crescere. In questo articolo vogliamo allora aiutare i futuri genitori dando loro qualche consiglio su come arredare al meglio questo ambiente così importante della casa. Vi mostreremo i colori migliori da scegliere e i piccoli dettagli ai quali di solito non si pensa (come l'introdurre un tappeto o un comodo divanetto). Arriveremo così a comprendere quali sono le scelte che si possono fare per avere una cameretta per neonato perfetta e accogliente!