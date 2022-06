Da zero alla perfezione

Arredare casa non significa soltanto riempirla semplicemente di mobili. Piuttosto, con l’arredamento si cercherà di dare personalità e carattere agli interni. Una casa infatti può essere bella ma senz'anima. Questo è il rischio che bisogna evitare assolutamente al fine di rivalutare al massimo l’investimento effettuato. Un esperto può aiutarci a cambiare ciò che già abbiamo, ma partire da zero permette in questo caso un indubbio vantaggio in termini di creatività, sarà come avere un foglio completamente bianco da colorare come si vuole. Oggi vi faremo sognare con progetto dello studio di Brunete Fraccaroli: parliamo di un attico grandioso con ben 400 mq a disposizione.