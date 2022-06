La villa dei tuoi sogni è realtà

All’esterno, la villa gode di un panorama mozzafiato. Il lago si mostra in tutta la sua bellezza. Un grande giardino si affaccia in questo unico paesaggio con un’enorme terrazza per metà pavimentata. Un lungo divano ad angolo bianco costeggia il parapetto e da quasi l’illusione di non avere nulla alle spalle. Un piccolo ma funzionale barbeque fa angolo con i divani mentre a lato una distesa di prato verde ricollega questo spazio alla natura circostante.