Due famiglie sotto un tetto

L’edificio, la cui facciata si presenta composta da elementi speculari, è costituito da una struttura muraria voltata internamente. L’ingresso principale affaccia su Via Giuseppe Pastore, mentre il retro, dotato di una nuova e godibile area esterna, su un tranquillo vicolo cieco. L’intera struttura si sviluppa su quattro piani, compreso il seminterrato e il sottotetto, debitamente e accuratamente progettati in modo da migliorarne la fruizione. Alcuni ambienti sono stati aggiunti a quelli esistenti, ma l’effetto finale non risulta affatto esagerato e fuori luogo. Sorprende infatti, la perfetta unione tra elementi strutturali originali e estrema modernità.