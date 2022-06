Sostituzione Vasca con Doccia: Idee e Soluzioni

Nei bagni più antichi, anzi diciamo pure più vecchi e stantii, è ricorrente la presenza della vasca da bagno al posto del box doccia. L'uso delle docce è infatti relativamente recente, esse sono quindi spesso assenti nei bagni costruiti venti o trenta anni fa. Inoltre, talvolta i proprietari di una casa insistono per avere una vasca comoda e rilassante in cui poter fare lunghi bagni confortevoli, senza rendersi conto che lo spazio disponibile non è abbastanza o senza riuscire a realizzare un progetto coerente. Il risultato? Bagni privi di proporzioni, in cui le vasche sono o troppo piccole o troppo grandi. In tutti questi casi esiste una sola soluzione possibile e consigliabile: la sostituzione della vasca con la doccia. Se infatti siete stufi di una vasca da bagno brutta e vecchia e preferite potervi lavare velocemente in uno spazio moderno e confortevole, la sostituzione della vasca con la doccia fa sicuramente al caso vostro.

Oggi noi di homify vogliamo parlarvi proprio di come, quando è perché è giusto intervenire con la sostituzione della vasca con la doccia. Vogliamo mostrarvi alcuni esempi di ristrutturazione in cui questa trasformazione è stata compiuta, al fine di dimostrarvi come questa soluzione sia spesso vincente e porti a risultati ottimali e sicuramente impossibili da realizzare senza la sostituzione della vasca con la doccia!