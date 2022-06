Accogliente e moderna: una casa da favola!

Se eravate curiosi di farvi un'idea delle grandi abilità di questo team di progettisti, qui direi che siete più che accontentati! Questo interno è semplicemente strepitoso, ha tutto: è moderno, netto nelle linee e nelle forme, ma allo stesso tempo è caldo e accogliente, dà subito l'idea di casa e famiglia. Il parquet chiaro è davvero un'ottima scelta, questa tonalità è perfetta per rendere lo spazio rilassante, senza togliere luminosità. Le finestre, a proposito, sono molto ampie, d'altra parte con un paesaggio del genere, non si può non volersi immergere con l'intorno! Per le pareti, due tipi di finiture: semplice intonaco bianco e pietra a vista, rustica ed elegante. Il vero protagonista dello spazio è il camino sospeso, un elemento della tradizione rivisitato in chiave moderna, con un effetto visivo davvero d'impatto. La sala da pranzo e il soggiorno sono in totale continuità, in un unico open space, in questo modo ogni momento conviviale è riscaldato dal camino.