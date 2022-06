Mille modi per illuminare con lampade da tavolo

Queste lampade da tavolo sono perfette per un appartamento moderno e giovane magari in una grande città. Si chiamano W- Lamp e sono davvero grintose, non trovate? Ispirate alla 5th Avenue di New York, sono pensate per portare un pò della grande mela, in casa vostra. Ogni lampada è fornita con un cavo elettrico e una base portacavo e le misure di queste lampade nere e bianche è : 32(h) x 11 x 11. All'esterno sono tutte nere con un disegno metropolitano in trasparenza che lascia passare la luce, l'interno è bianco.