Un appartamento minimal: il trionfo dell'eleganza!

La parete che dall' ingresso conduce al grande open space è stata totalmente trasformata in un armadio che conta ben 7 ante. Un' ottima soluzione per recuperare spazio prezioso! Può essere utilizzato per riporre i cappotti in modo da averli a portata di mano quando si esce, come dispensa oppure per contenere gli oggetti più svariati, a seconda delle esigenze personali.