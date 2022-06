Una casa minimal dal cuore caldo

Siamo finalmente all’interno della casa, uno spazio semplice ed elegante, proprio come previsto. Il soggiorno è dominato da linee rette e pulite e dal costante alternarsi di toni chiari a toni scuri. In un contesto prettamente chiaro infatti, spicca il grande divano a L in un grigio scuro. Un elemento che ben si inserisce in un contesto dove la luce naturale la fa da padrona. L’arredo della stanza si distingue dunque per un design pulito e ben strutturato. I pavimenti in legno, le vetrate trasparenti e pareti bianche, infine, completano questo insieme minimalista.