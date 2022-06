Il fascino discreto delle lampade per esterno

Queste lampade per esterno sono deliziose e possono essere impiegate in moltissimi modi. Non solo non vi servono fili della corrente ma le potete anche trasportare ovunque. Sono piccole e pratiche e all'interno ci potete mettere quello che vi piace. In una casa al mare per esempio, questi bellissimi vasi di vetro, che sono molto simili ai vasetti delle conserve, quelli in cui mettete la marmellata fatta in casa, possono essere riempiti con delle belle conchiglie oppure con la sabbia. Ma come fanno ad illuminarsi? Sopra il tappo c'è un piccolo pannello che funziona a luce solare e la sera la luce raccolta farà illuminare l'interno del vostro vasetto. Con un piccolo manico di metallo le potete portare con voi come delle piccole torce oppure appenderle a un ramo, stupende.