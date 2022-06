Progetti ed edifici curvi

L'architetto polacco Robert Konciezcny dimostra con il suo progetto che anche un'abitazione in legno può avere una pianta rotonda dalle linee curve. Il fatto di essere una casa prefabbricata porta con sé il vantaggio di essere relativamente economica. Inoltre ci sono benefici anche per quanto riguarda un buon isolamento termico, visto che uno dei segni distintivi delle case in legno. Il design di questa casa s'inserisce perfettamente in quei contesti rurali, dove ci si trova circondati dall'orto e dalla campagna.