Cucine country, l'eleganza della tradizione!

Per cominciare vogliamo mostrarvi una foto che possa darvi l'idea di cosa siano le cucine country. In questo caso, si è scelta una cucina dallo stile fortemente rustico e all'antica; essa presenta persino una cappa con bordo in legno massiccio non lavorato e legna a vista per la stufa. Non so a voi, ma per noi una cucina come questa dà veramente l'impressione di essere in un tipico e antico casolare di campagna!