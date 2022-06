Scale in ferro: 10 idee tra classico e innovazione

Concludiamo il nostro libro delle idee dedicato alle scale in ferro battuto tornando a una proposta classica, come all'inizio. Perché ammettiamolo, sappiamo apprezzare la modernità, ma in fondo al nostro cuore rimaniamo degli inguaribili sognatori e desideriamo aggiungere alla nostra casa un tocco di romanticismo senza tempo! Lasciamoci allora conquistare dalle scale con ringhiera in ferro battuto, come il modello elicoidale qui proposto da Siro Scale: un design a motivi floreali dalle linee sinuose ed eleganti, completato da essenziali pedate in legno, per impreziosire l’ambiente in modo unico. La soluzione perfetta per ingressi importanti o per collegare il soppalco a una ricercata area living.

Anche se questa è l’ultima immagine, le idee non terminano certo qui: potremo trovare altri affascinanti spunti anche in ’Scale in ferro: progetti d'artigianato’.