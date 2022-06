Una casa che unisce rustico e moderno

Il progetto che stiamo per presentarvi non riguarda solo un semplice intervento di ristrutturazione, piuttosto ci regalerà un momento ricco di storia. Ci troviamo infatti in una zona ricca di ricordi, la città di Porto, che negli anni è sopravvissuta a numerose difficoltà che l’hanno segnata e le hanno conferito un carattere unico e speciale.

Il protagonista di questo libro delle idee è infatti un bellissimo e caratteristico appartamento portoghese, e lo studio che si è occupato della ristrutturazione è il Floret Arquitectura. Guidato dal 2001 dall’architetto Adriana Floret, il team si è sempre distinto per il suo magistrale lavoro in progetti di rinnovo urbano, in particolare nella città di Porto.

Scopriamo insieme di cosa si è occupato questa volta!