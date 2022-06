8 idee per sfruttare lo spazio sotto al letto soppalcato

Perché non organizzare una pratica cabina armadio sotto al letto soppalcato? Potremmo facilmente realizzarla da soli: ci basteranno alcuni scaffali a vista, degli appendiabiti con le rotelle – in modo da poterli facilmente spostare all’occorrenza – e un grande specchio a figura intera, opportunatamente illuminato. Infine, potremo scegliere allegri tendoni colorati, magari in tinta con il resto dell’arredamento, per nascondere la nostra nuova cabina da occhi indiscreti.

Oppure, potremmo optare anche per una soluzione su misura, come vediamo in questa proposta dell’Arch. SILVANA CITTERIO e far realizzare una pratica mini cabina armadio sotto al letto rialzato, a cui accedere attraverso una botola: in questo modo potremmo così sfruttare anche un soffitto non molto alto.