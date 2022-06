8 splendidi esempi di progettazione del paesaggio

Un giardino estremamente curato non è per tutti. In questo progetto si è accuratamente pianificato di lasciare spazio alla natura che gradualmente ha fatto il suo. Il paesaggio in questione è estremamente naturale, ma questo risultato non è di certo dato dall'incuria del realizzatore, tutt'altro. L’ingresso di questa cappella fa parte di un intervento mirato per ottenere uno spazio armonico ed accogliente.