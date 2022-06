6 idee originali per decorare le tue pareti di casa

Si può decidere di riprodurre su una parete di casa dei disegni artistici. In salotto o in camera da letto, o all'ingresso si può pensare di riproporre direttamente sul muro un dipinto d'autore o un paesaggio naturale che arricchiscano l'intero ambiente. E' bene considerare in anticipo l'arredamento dello spazio in modo che non si creino contrasti di colori e di stile, occorre anche tenere in considerazione le dimensioni della stanza in modo che le decorazioni delle pareti non appesantiscano la percezione dello spazio. Cosi facendo si potrà ottenere un risultato sicuramente d'effetto e di valore, che personalizzerà in modo marcato la casa.