Gazebo in ferro. Tra giardini e terrazze

Come gazebo veniva definita la summerhouse che si trovava all'interno del giardino del filosofo inglese del Diciassettesimo secolo Francis Bacon. Posto sulla sommità di una collina, ne dominava interamente il panorama. E quella di permettere di vedere il paesaggio, da tutti i lati e in tutte le direzioni, era una delle caratteristiche classiche e fondamentali del gazebo del Diciassettesimo e Diciottesimo secolo. La struttura era generalmente in ferro, meno spesso in muratura. E di gazebo in ferro si occupa homify in questo libro delle idee. Il gazebo in ferro contemporaneo mantiene la caratteristica di aprirsi al paesaggio in tutte le direzioni, creando in giardini e terrazze uno spazio riparato e intimo, ma sempre in contatto con l'ambiente circostante. Le possibilità di lavorazione del ferro, la versatilità unita alla solidità e alla relativa leggerezza, costituiscono ancora oggi elemento decisivo nella costruzione di strutture come quella del gazebo. Che devono essere resistenti ma non per questo ingombranti, solide senza essere pesanti. I moderni materiali, poi, usati per le coperture e i tessuti all'avanguardia delle tende, permettono di creare zone ombreggiate e una protezione sempre più efficace dal sole e dagli agenti atmosferici come pioggia e vento. Spazi per il relax e il tempo libero, per mangiare e ricevere gli amici. Per vivere il giardino o la terrazza durante tutti i mesi dell'anno. Al riparo e in intimità, ma sempre all’aria aperta e a diretto contatto con il paesaggio e l’ambiente circostante, in campagna come in città.

Iniziamo allora questa passeggiata, tra terrazze e giardini. Sosteremo al riparo dei diversi gazebo in ferro classici e moderni scelti per voi da homify.