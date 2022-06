Il gazebo in legno: tra sogno e realtà

In questo libro delle idee ci occuperemo del gazebo in legno. Il legno è un materiale ideale per questa costruzione leggera che crea spazi nei giardini, sulle terrazze o sui balconi. Spazi in cui il panorama incontra lo sguardo, dove mangiare e ospitare, riflettere e leggere. Uno spazio riparato ma a diretto contatto con la natura, o semplicemente con il panorama e l'ambiente circostante, in città come in campagna. L’ambiente intorno si può guardare restando riparati dal sole, dal vento o dalla pioggia. L'origine della parola stessa è un’origine “leggera”, come la struttura del gazebo in legno. La parola è infatti il risultato di una formazione scherzosa che combina il verbo inglese “to gaze”, che significa “guardare”, con la desinenza dei verbi latini al futuro che terminano in “-ebo”: il risultato è un’espressione che si può tradurre come “io vedrò”, “avrò la possibilità di vedere”. Il riferimento, leggero e giocoso, alla possibilità di vedere intorno calza perfettamente alla struttura del gazebo in legno, dal quale infatti si può osservare il paesaggio intorno, immergersi in esso grazie alla struttura che, come vedremo, lascia entrare il paesaggio al suo interno, permette di mettersi in contatto con esso, pur restando comodamente al riparo. Il gazebo in legno è capace di adattarsi a diversi contesti del giardino o della terrazza, e a diversi usi. Per natura adattabile e versatile, il gazebo in legno è declinato secondo stili diversi ed esigenze che cambiano in base agli spazi a disposizione e ai gusti personali. Ma sempre all’insegna di una presenza discreta e funzionale, che permette al gazebo di integrarsi perfettamente con l’ambiente in cui si trova e di ritagliarvi uno spazio riservato e riparato in cui molte cose sono possibili. Anche sognare.

Non resta che iniziare la nostra esplorazione. Seguiteci.