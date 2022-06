Piante da Interno che Resistono Senza Luce Naturale

Anche questa è tra le piante da appartamento più diffuse in assoluto perché molto resistenti. Si tratta di una specie che può superare il metro di altezza e che può vivere anche in zone ombrose, dunque potete posizionarla anche in una stanza che non riceve molta luce. In questo caso crescerà più lentamente ma si tratta di una condizione preferibile all'esposizione diretta alla luce del sole che invece è nociva per le sue foglie. Per quanto riguarda l'acqua, non ha molto bisogno di essere annaffiata di frequente, perché tollera sufficientemente l'asciutto. Sarà sufficiente annaffiarla un paio di volte a settimana in estate e solo una volta di inverno. Di tanto in tanto sarebbe bene spruzzare sulle foglie dell'acqua tiepida. Per quanto concerne la temperatura dell'ambiente, in estate sarebbe meglio conservarla in un luogo fresco mentre in inverno la pianta tollera filo ai 15°.