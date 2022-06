Come fare della casa un'oasi di relax da fare invidia!

Giornate lunghe e stancanti intaccano decisamente il nostro umore, rendendo ancora più forte il desiderio di relax. Per sopperire al problema, non è necessario cercare svago chissà dove, anzi, potremo usufruirne a chilometro zero, proprio in casa nostra. Arredarla e strutturare alcune zone perchè diventino i principali luoghi del nostro relax è infatti una tattica utile per non soccombere ai piccoli e grandi problemi che la quotidianità ci pone.

Materiali soft e dai risvolti morbidi, come divani cuscini e coperte in cui accoccolarsi, ma anche piccoli corner della stanza da bagno dedicati alla cura personale, atmosfere rilassate e persino uno spazio esterno in cui trascorrere le giornate della bella stagione in convivialità attorniate da candele, buon cibo e amici. Questi sono solo alcuni dei tips che possono voltare la piega della settimana, facendo ritrovare la quiete proprio nell'ambiente domestico. Se gli accorgimenti non sono mai troppi, eccone 6, ispirati ai progetti più belli di case internazionali, in cui i dettagli dell'interior design fanno la differenza, sancendo veri e propri antri del rilassamento nell'intimità della propria abitazione.