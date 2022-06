Un tesoro nascosto nel Mediterraneo

Abbiamo visitato per voi un progetto splendido, situato a Luberon, in Provenza, con un'affaccio privilegiato sulla macchia Mediterranea. La casa vi lascerà affascinati per l'unicità del suo stile, i colori provenzali e i mobili in legno, per la raffinatezza e il comfort dei suoi interni. Non ultimi, tutta la bellezza e lo splendore del paesaggio naturale di uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi del pianeta.