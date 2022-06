Colori e materiali per la cucina

I materiali prima di tutto, anche in questa cucina dello studio VPS architetti per un progetto di restauro di un edificio in un piccolo borgo medioevale, Casa A1. Se lo stile rustico è quello che ci interessa, c'è da prendere nota: il corpo della cucina è costituito da un'opera in muratura, come in antichità, mentre i piano di cottura e di lavoro sono assolutamente figli della modernità.