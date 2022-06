Come scegliere le piastrelle perfette per il bagno

Varie le dimensioni come varie sono le piastrelle, anche a seconda degli utilizzi. I tipi di piastrella che possono essere dispiegati nel bagno sono numerosi, tuttavia potremmo raggrupparli in tre macro categorie: quelli da rivestimento della parete seguiti dai modelli per la pavimentazione e non ultimo quelli per rivestire lo spazio doccia. La grandezza cambierà quindi in base alla posizione. Optate per set coordinati, anche di diverse larghezze, ma dello stesso materiale, come ceramica e gres, e dalle stesse finiture. I completi continuativi daranno un senso di omogeneità al bagno scacciando però la banalità. Gradevole per il box doccia risultano ad esempio le piastrelle a mosaico, tornate in voga per il loro stile, che potranno essere accompagnate da un pavimento dello stesso colore e lavorazione ma in lastre di grande formato. Scegliete invece quelle per la parete a contrasto cromatico e di formato medio ma della stessa gamma, così da variare nella colorazione pur mantenendo coerenza interna.