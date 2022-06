Due abitazioni si fondono in un favoloso appartamento!

La scala è di certo un elemento di grande importanza in questa ristrutturazione, il cui scopo è stato quello di mettere in comunicazione i due diversi piani. Tuttavia, questo elemento di comunicazione verticale ha preso una piega diversa. Diventa cuore della casa attorno al quale ruota il suo funzionamento. Situata proprio dietro la cucina e accogliendo una piccola area adibita a dispensa, la scala oltre che far comunicare in altezza i due piani, ne permette una relazione visiva. Lo studio, al piano superiore, combacia esattamente con l’area dedicata alla cucina, sostenendo così l’intento di creare unità tra questi due piani precedentemente distinti. Al fine di renderla più accattivante, non solo nell'uso, ma anche nella sua estetica, si è deciso di ricoprire la struttura della scala con pannelli di legno chiaro nella finitura naturale. Naturale come il flusso che unisce i due piani di questo duplex.