Un appartamento semplicemente delizioso

Attraverso le immagini vediamo come l'aspetto decorativo di questo progetto di ristrutturazione interna sia stato ispirato anche dalle tradizionali piastrelle dipinte a mano di Lisbona, come possiamo notare dal dettaglio dei cuscini sul divano. I pesciolini in porcellana colorata sul tavolino in legno sono invece un richiamo a una delle feste più popolari che a Giugno animano il quartiere vecchio, quella della sardina appunto. Fedeli al celebre motto La sardinha è de todos, ristorantini, trattorie e anche chi normalmente si occupa di ben altro, muniti di griglie improvvisate e non, servono senza sostata gustose sardine alla brace durante l'intera giornata.