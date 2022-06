Le cucine moderne con isola: come e perché

L'effetto scenografico che una cucina moderna con isola riesce ad offrire è notevole e senza dubbio molta importanza va data ai dettagli del design ma non bisogna assolutamente trascurare il valore funzionale della cucina, dell'isola in se per se. In un progetto come può essere quello proposto in foto, in cui l'isola centrale viene utilizzata come luogo per la cottura dei cibi, è inevitabile la progettazione di una cappa a sospensione per la fuoriuscita dei fumi.