Una casa fatta con amore

Il soggiorno è caratterizzato da scelte particolari e piene di carattere. Il bellissimo mobile libreria, alle spalle del divano è chiaramente vintage e il modo in cui è stato riproposto e collocato in questo spazio è davvero interessante, soprattutto in abbinamento ad altri elementi, quali ad esempio la sedia metallizzata e il mobile stereo accanto a questa. Il divano e il tavolino da caffè parlano altri linguaggi, ma in questo insieme non c'è davvero niente che non sia in perfetta armonia con il resto. E il quadro appoggiato al mobile giradischi? Una scelta di grande carattere!