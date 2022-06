Giovane e dinamica: una casa immune alla monotonia !

Ecco un primo colpo d'occhio sull'appartamento. Gli spazi sono continui, anche se separati in modo chiaro, a livello funzionale. L'impianto distributivo è moderno, all'avanguardia, non è un vero e proprio open space, ma è fluido e senza separazioni nette, per quanto riguarda la zona giorno. Le nuance scelte sono della massima eleganza, i toni di grigio vanno per la maggiore e senza dubbio è questo il colore della raffinatezza e della modernità per eccellenza. Molto bello il trattamento metallico della parete sulla destra!