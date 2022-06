Riordinare il guardaroba con facilità? Ecco i consigli!

Riordinare fa volentieri rima con suddividere. I raggruppamenti sono un'ottima modalità per sistemare con efficacia tutti i vestiti che abbiamo a disposizione. Giacche con giacche, parti sopra e parti sotto, accessori e scarpe: i match vincenti sono proprio quelli che categorizzano a seconda dello scaffale in cui sono, gli indumenti appartenenti alla stessa tipologia di prodotto. Cercare un capo all'interno del guardaroba sarà così molto più semplice, intuitivo e non ultimo, meno dispendioso in termini di tempo. Arrivare dritti alla meta infatti non è così scontato se ci avvaliamo di un armadio in perenne confusione in cui gli indumenti non hanno una precisa collocazione finale. Sarà quindi consigliabile suddividere il tutto anche secondo occasioni d'uso, ossia, l'abbigliamento utilizzato di sera, quindi elegante e da indossare una volta tantum, e quello dedicato alla routine quotidiana. Quest'ultimo dovrà essere esposto per primo in vista nel guardaroba, proprio per facilitare l'estrazione dei capi che ci accompagnano di giorno in giorno.