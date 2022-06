I segreti per pareti e pavimenti unici !

Altro procedimento che renderà davvero originali le nostre pareti è quello dell'intonacatura. Se siete abbastanza fortunati da vivere in un appartamento di pregio storico, potete portare all'antico splendore il contenuto che c'è sotto le pareti. Dunque, nel caso in cui stiate per andare a vivere in una casa da ristrutturare considerate l'ipotesi di strappar via la carta da parati per tornare a far brillare l'originale intonaco sottostante, quello che un tempo aveva decorato in modo sensazionale le pareti degli ambienti.

Riportare alla luce l'antico intonaco decorato sarà come tornare a far risplendere un'antica opera d'arte capace di decorare in modo inconfondibile le pareti delle vostre stanze. Ciò di cui avete bisogno è sicuramente una spatola, un pennello, un rullo e del nastro adesivo.