Plafoniere moderne: come illuminare una casa con intelligenza e stile!

Oggi vogliamo parlarvi di luce, ma non di luce in generale, bensì di quella prodotta da una tipologia di lampade non molto conosciuta, di cui a volte si parla ma senza sapere bene a cosa ci si sta riferendo: le plafoniere. In particolare, vogliamo parlarvi delle plafoniere moderne, le quali si distinguono a volte per uno stile semplice e essenziale, altre per uno stile più eccentrico e originale. Prima di iniziare a mostrarvi diversi esempi di plafoniere moderne, vogliamo però partire spiegando esattamente cosa si intenda con il termine plafoniera: con questa parola si indicano i lampadari in cui la sorgente luminosa rimane fissa al soffitto e non è quindi sospesa. Le plafoniere sono, dunque, oggetti illuminanti fissati al soffitto; esse hanno forme molto compatte e sono caratterizzate da una luce diffusa e omogenea. Le plafoniere moderne vengono utilizzate spesso come illuminazione per le case ristrutturate o per gli appartamenti di recente costruzione. Il motivo è che questo tipo di illuminazione è ideale per luoghi dal soffitto basso come, appunto, le case moderne. Luoghi, cioè, in cui i lampadari sospesi risulterebbero ingombranti e fastidiosi. Le plafoniere moderne, essendo tendenzialmente di dimensioni ridotte, sono perfette per ogni tipo di ambiente e stanza: in bagno, in soggiorno, in camera da letto, ovunque vi sia la necessità di un lampadario compatto e poco invasivo o, semplicemente, la volontà di creare un ambiente elegante e moderno. Il paralume delle plafoniere moderne, che può essere in plastica, in vetro o in altri materiali, risulterà sempre più facile da pulire dei grandi lampadari sospesi, altro punto a favore di questo tipo di illuminazione. Ora che abbiamo compreso cosa siano esattamente le plafoniere, siamo pronti per iniziare il nostro viaggio tra le diverse tipologie e le diverse caratteristiche delle plafoniere moderne!