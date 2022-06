Una casa prefabbricata è per sempre

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Il legno è il materiale predominante in questa costruzione, scelto e non solo per la sua flessibilità, ma anche per la sua naturalezza e la sua sostenibilitá, dato che si tratta di una risorsa biologica e rinnovabile. In più si fonde alla perfezione con l'ambiente , come ad esempio il bosco e il bellissimo lago che vediamo nella foto.