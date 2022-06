Uno spettacolo di attico

Negli appartamenti moderni è molto comune trovare la presenza di open space, ambienti dove convivono aree con diversa destinazione d’uso. Questa forma di organizzazione è perfetta per appartamenti la cui superficie è limitata, grazie ad essa infatti si evita di perdere preziosi centimetri per inutili pareti divisorie. In questo caso convivono il salone, la cucina e l’area pranzo, che funge da elemento d’unione tra i due, e la zona studio. Anche se a primo impatto può suonare come un caotico mix, ognuno degli ambienti si differenzia dall’altro grazie ad un arredamento sia fisso che mobile progettato appositamente per questa casa al fine di limitare concettualmente lo spazio. In questa immagine si osserva come la cucina prende forma grazie ad un piano orizzontale situato sulla parete di fondo mentre un’isola centrale accoglie il piano di cottura. Annessa all’isola troviamo l’area pranzo garantita da un elegantissimo tavolo in legno con profili in acciaio.