Il pavimento a scacchi: un classico da rivalutare!

Già le società primitive potrebbero aver utilizzato uno schema a scacchiera per alcuni giochi. E, secondo alcuni studiosi, le pavimentazioni a scacchiera potrebbero essere anche alla base delle formazioni militari nell'antica Roma. È da allora che le persone si tramandano il motivo a scacchiera utilizzandolo per rivestire pareti e superfici con piastrelle o pavimenti a scacchiera.

Durante il Rinascimento, artisti e designer traevano ispirazione dai classici precedenti, dunque l'uso dei rivestimenti a scacchiera è diventato molto frequente e il motivo stilistico celebre. Nel 1577 Caterina de 'Medici ne fece richiesta per un corridoio, un centinaio di anni più tardi, l'architetto di Luigi XIV Charles Le Brun usò il motivo a scacchiera in bianco e nero sul pianerottolo della Regina della Scala a Versailles. In quella occasione fu utilizzato un marmo pregiato che diede la possibilità di ottenere un risultato più lucido che opaco.

A metà del 18 ° secolo, la scacchiera emerse anche nello storico Neoclassicismo. Ritroviamo i pavimenti a scacchiera nei palazzi e nelle tenute. Nei dipinti dell'epoca, si può vedere lo schema a scacchi nelle stanze e negli ingressi. Nel 20 ° secolo, il pavimento a scacchi lo si può ritrovare anche in spazi domestici modesti, grazie al linoleum e ad altri rivestimenti per pavimenti che offrono decorazioni poco costose e facile da pulire. A partire dagli anni '20 e '30, è stato più spesso associato con le cucine, ma le piastrelle in linoleum dalla fantasia a scacchiera si possono ritrovare anche in altre stanze, come nel soggiorno.