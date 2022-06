Arreda la tua camera da letto seguendo le regole del Feng Shui!

Natura, vegetazione, vitalità, crescita: secondo il Feng-Shui, il verde è simbolo della vita. Perché non portarlo quindi in camera da letto? Magari declinato nella variante verde bosco, o verde salvia, come in questa moderna realizzazione proposta da MD – House. Due diverse tonalità di verde alle pareti (più chiara per la parete del letto, più scura per quella laterale) e una serie di elementi nello stesso colore: il tappeto, il pouf, il letto in tessuto, persino la cassettiera. Perché il verde è il colore perfetto per la camera da letto, luogo di relax e della mente che viaggia libera.