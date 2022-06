Uno scrigno prezioso

Un appartamento dalla struttura tradizionale a corridoio trova nuova vita grazie ad un intervento di interior design del Gruppo Cactus. A dare l’ispirazione, costituendo prezioso spunto per quello che diventerà un lavoro radicale nella sua coerenza, il dettaglio di un mobile, che fornisce lo spunto per i tagli nel cartongesso in cui poi verranno collocate delle pregiate lastre quadrate di onice, di misura 60 x 60, che avvolgono e inebriano l’intero appartamento. Nella sua misurata opulenza l’appartamento riecheggia un po’ lo stile coloniale, creando un’atmosfera astratta e sognante. Lo splendido parquet color miele fa da richiamo alle pareti riccamente rivestite, a costituire un nido raffinato, in cui tonalità accoglienti e ambienti confortevoli abbracciano gli abitanti della casa.