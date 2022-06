1000 e 1 pallet: tutto quello che non pensavate di poter fare!

Operare modifiche a uno spazio interno della casa, o di un ufficio, come sappiamo non è un'operazione semplice, tanto più quando queste sono permanenti. Non è tanto il lavoro per sé quanto i permessi e la messa in norma di tali cambiamenti

Il pallet può venire incontro anche a queste esigenze. Se assemblato per costituire una parete, con l'aggiunta di una cornice per un'eventuale porta, il pallet non richiede interventi strutturali permanenti (a meno che non si pensi di operare modifiche a travi o colonne portanti).

Una parete divisoria costituita da questo materiale, può assolvere elegantemente l'esigenza di dividere in due uno o più spazi ampi in modo sicuro e di qualità, ma anche non rendendo la modifica definitiva e potendo quindi essere rimosso o modificato a piacimento quando fosse necessario.