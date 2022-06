Un loft a Londra dal design puro e semplice

La cucina non dispone di molto spazio ma, nonostante ciò, risulta davvero comoda e funzionale! Comodità assicurata anche grazie alla penisola in muratura che assurge a molteplici funzioni: da un lato rappresenta una fondamentale base d'appoggio, dall'altro funge da schienale per la splendida panca a L che vediamo in primo piano.I mobili in legno e gli arredi che combinano toni tenui ad altri caldi e vivaci, creano un ambiente accogliente e di carattere!