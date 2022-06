Un appartamento che gioca con gli specchi!

Oggi vi mostreremo un elegante appartamento romano attraverso le splendide immagini realizzate dal fotografo di interni Luca Tranquilli. Ci troviamo precisamente in via Baldo degli Ubaldi, nel quartiere Aurelio di Roma.

L'appartamento si compone di un grande open space con cucina, zona pranzo e soggiorno, una camera da letto principale, un bagno, e una camera per i ragazzi con bagno di pertinenza. La cosa che colpisce maggiormente, vedendo le foto, è il sapiente uso di mobili con ante a specchio, posizionati in vari ambienti della casa, per ampliare gli spazi. Un piccolo trucco che riesce a dare grandi risultati!

Non ci credete? Seguiteci e vedrete!